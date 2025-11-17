Why We Need Abundance

Persuasion

Francis Fukuyama
Nov 17, 2025

Francis Fukuyama is interviewed by Leonora Barclay, Head of Podcasts at Persuasion, about what’s stopping the United States from building infrastructure, how to encourage public participation without holding projects back, and why abundance is the solution to many affordability issues in America today.

All episodes of the Frankly Fukuyama podcast are available here.

Podcast production by Ringo Harrison and Leonora Barclay.

X: @FukuyamaFrancis & @JoinPersuasion

YouTube: Frankly Fukuyama & Persuasion

